Мировые цены на продовольствие в июле выросли до максимума с 2023 года

Мировые цены на продовольствие в июле выросли до максимума с 2023 года

2025-08-08T13:13:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июле увеличился до самого высокого значения с февраля 2023 года, а главными источниками роста стали цены на мясо, на историческом рекорде, и на растительное масло - на трехлетнем, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июле 2025 года составило 130,1 пункта, что на 2,1 пункта (1,6%) выше уровня июня. Рост значения индексов цен на мясо и растительные масла нивелировал снижение значений индексов цен на зерновые, молочную продукцию и сахар", - говорится в сообщении. Как следует из более детальных данных, которые предоставляет ФАО, рост в более чем 2 пункта - максимальный с октября, а уровень выше 130 пунктов - рекордный с февраля 2023 года. Пиковый уровень составлял 160,2 пункта, он был достигнут в марте 2022 года, свидетельствуют данные организации. Наиболее заметный рост в абсолютном выражении у индекса цен на растительные масла - на 11,1 пункта (7,1%) к июню, до 166,8 пункта, это самый высокий уровень с июля 2022 года. Такая динамика объясняется удорожанием пальмового и соевого (из-за устойчивого спроса), а также подсолнечного (из-за снижения поставок) масла при незначительном снижения цен на рапсовое масло, сообщает ФАО. Индекс цен на мясо вырос на 1,5 пункта (1,2%), до 127,3 пункта, что стало самым высоким значением как минимум с 1990 года, с которого ФАО считает. В основном такая динамика связана с ростом цен на говядину и баранину, мясо птицы также несколько подорожало, тогда как свинина подешевела. Говядина подорожала до нового рекорда в связи с высоким импортным спросом, особенно со стороны Китая и США, баранина - из-за снижения экспортного предложения из Океании. Сократился сильнее других индекс цен на зерновые - на 0,8 пункта (0,8%), до 106,5 пункта. Организация отмечает рост экспортных цен на ячмень и кукурузу, и снижение - на сорго и пшеницу. В частности, давление на стоимость пшеницы оказало высокое сезонное предложение в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая озимой пшеницы. Удорожание кукурузы ФАО объясняет низкой торговой активностью со стороны фермеров, засушливыми условиями в Восточной Европе и снижением экспорта из Аргентины и Бразилии. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 0,2 пункта (0,1%) к июню, до 155,3 пункта. Это стало первым снижением индекса с апреля 2024 года, отмечает ФАО. Такая динамика связывается с сокращением цен на сливочное масло и сухое молоко при продолжающемся росте котировок сыра. Если смотреть более детально, то индекс цен на сливочное масло упал на 1,1% - это первое снижение за шесть месяцев, оно обусловлено ростом производства и накоплением запасов. А удорожание сыра связано с устойчивым спросом со стороны азиатских и ближневосточных рынков и сокращением экспортного предложения в ЕС, говорится в релизе. Наконец, индекс цен на сахар также уменьшился - на 0,2 пункта (0,2%) в месячном выражении, до 103,3 пункта, это пятый месяц снижения подряд, а также минимальный уровень с апреля 2021 года, следует из данных ФАО. Организация ссылается на прогнозы роста производства в Индии и Таиланде, а также благоприятные погодные условия в Бразилии.

