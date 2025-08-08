https://ria.ru/20250808/priznanie-2034201195.html

США пока не пойдут на признание новых российских регионов, заявил Лукашенко

США пока не пойдут на признание новых российских регионов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.08.2025

США пока не пойдут на признание новых российских регионов, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США пока не пойдут на признание новых регионов РФ де-юре. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T17:07:00+03:00

2025-08-08T17:07:00+03:00

2025-08-08T17:07:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

украина

александр лукашенко

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США пока не пойдут на признание новых регионов РФ де-юре. В интервью американскому изданию TIME Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не откажется от новых регионов России. "Потому что эти земли, как он говорит, исконно русские, включены уже в состав России. Конституционно включены. Он это не сделает. Теперь встает вопрос - как же с ними быть? Я думаю, если бы американцы признали эти российские земли де-факто, если американцы бы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило бы", - сказал Лукашенко. На вопрос, допускает ли он, что Америка на это пойдет при президенте Дональде Трампе или каким-то другом президенте, Лукашенко ответил отрицательно. "Нет, сейчас они не пойдут на это. Но ситуация такая, что может колебнуться так, что потом по Днепру придется границу проводить, и Киев может остаться на российской стороне. Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить. Венгрия кусочек заберет. Польша - она уже руки потирает - западную Украину прихватить, и так далее. Ну и останется какая-то полосочка", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034176680.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034165760.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, дональд трамп