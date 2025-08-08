Рейтинг@Mail.ru
США пока не пойдут на признание новых российских регионов, заявил Лукашенко
17:07 08.08.2025
США пока не пойдут на признание новых российских регионов, заявил Лукашенко
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир путин
дональд трамп
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США пока не пойдут на признание новых регионов РФ де-юре. В интервью американскому изданию TIME Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не откажется от новых регионов России. "Потому что эти земли, как он говорит, исконно русские, включены уже в состав России. Конституционно включены. Он это не сделает. Теперь встает вопрос - как же с ними быть? Я думаю, если бы американцы признали эти российские земли де-факто, если американцы бы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило бы", - сказал Лукашенко. На вопрос, допускает ли он, что Америка на это пойдет при президенте Дональде Трампе или каким-то другом президенте, Лукашенко ответил отрицательно. "Нет, сейчас они не пойдут на это. Но ситуация такая, что может колебнуться так, что потом по Днепру придется границу проводить, и Киев может остаться на российской стороне. Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить. Венгрия кусочек заберет. Польша - она уже руки потирает - западную Украину прихватить, и так далее. Ну и останется какая-то полосочка", - сказал президент Белоруссии.
россия
белоруссия
украина
в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дональд Трамп
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США пока не пойдут на признание новых регионов РФ де-юре.
В интервью американскому изданию TIME Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не откажется от новых регионов России.
"Потому что эти земли, как он говорит, исконно русские, включены уже в состав России. Конституционно включены. Он это не сделает. Теперь встает вопрос - как же с ними быть? Я думаю, если бы американцы признали эти российские земли де-факто, если американцы бы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило бы", - сказал Лукашенко.
На вопрос, допускает ли он, что Америка на это пойдет при президенте Дональде Трампе или каким-то другом президенте, Лукашенко ответил отрицательно.
"Нет, сейчас они не пойдут на это. Но ситуация такая, что может колебнуться так, что потом по Днепру придется границу проводить, и Киев может остаться на российской стороне. Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить. Венгрия кусочек заберет. Польша - она уже руки потирает - западную Украину прихватить, и так далее. Ну и останется какая-то полосочка", - сказал президент Белоруссии.
