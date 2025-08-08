https://ria.ru/20250808/primore-2034054836.html
В Приморье допустили возникновение смерча
В Приморье допустили возникновение смерча - РИА Новости, 08.08.2025
В Приморье допустили возникновение смерча
Возникновение смерча возможно в Приморье, в регионе установилась способствующая этому явлению погода, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Возникновение смерча возможно в Приморье, в регионе установилась способствующая этому явлению погода, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя фото и видео природного явления. Ранее в соцсетях распространились фото и видео смерча, снятого, как утверждалось, на приморском озере Ханка. На кадрах видно, как на горизонте поднимается огромный тёмный вихрь в виде воронки. "Сегодня в Приморье действительно развились условия для формирования мощной конвекции. Сочетание интенсивного прогрева подстилающей поверхности, высокого уровня влажности и комплекса специфических атмосферных процессов – таких, как изменение направления и скорости ветра по высоте, а также наличие неустойчивости в атмосфере, – создали потенциал для формирования воронкообразного облака, способного достичь поверхности воды и образовать смерч над акваторией озера", - рассказала Коридзе. По ее словам, смерчи - нетипичное явление для Приморья, но подобные вихри могут возникать при совпадении соответствующих синоптических факторов, особенно над такими большими водоемами, как озеро Ханка, и, "теоретически, такая ситуация вполне могла произойти". "Важно отметить, что согласно установленным правилам, в официальные метеорологические сводки Примгидромета включаются только те явления, которые были непосредственно зафиксированы нашими наблюдателями на метеорологических станциях", - подчеркнула Коридзе.
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Возникновение смерча возможно в Приморье, в регионе установилась способствующая этому явлению погода, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя фото и видео природного явления.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео смерча, снятого, как утверждалось, на приморском озере Ханка. На кадрах видно, как на горизонте поднимается огромный тёмный вихрь в виде воронки.
"Сегодня в Приморье действительно развились условия для формирования мощной конвекции. Сочетание интенсивного прогрева подстилающей поверхности, высокого уровня влажности и комплекса специфических атмосферных процессов – таких, как изменение направления и скорости ветра по высоте, а также наличие неустойчивости в атмосфере, – создали потенциал для формирования воронкообразного облака, способного достичь поверхности воды и образовать смерч над акваторией озера", - рассказала Коридзе.
По ее словам, смерчи - нетипичное явление для Приморья, но подобные вихри могут возникать при совпадении соответствующих синоптических факторов, особенно над такими большими водоемами, как озеро Ханка, и, "теоретически, такая ситуация вполне могла произойти".
"Важно отметить, что согласно установленным правилам, в официальные метеорологические сводки Примгидромета включаются только те явления, которые были непосредственно зафиксированы нашими наблюдателями на метеорологических станциях", - подчеркнула Коридзе.