Жителю Таганрога вынесли приговор за работу на украинские спецслужбы
Жителю Таганрога вынесли приговор за работу на украинские спецслужбы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил 19-летнего жителя Таганрога к шести годам колонии за сбор данных для украинских спецслужб, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "На основании материалов ФСБ России вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Таганрога, причастному к сбору и передаче украинским спецслужбам сведений о действиях Вооруженных сил России", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что таганрожец через мессенджер Telegram вышел на сотрудников ГУР МО Украины и предложил предоставлять информацию о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и его окрестностях, а также другие сведения. При задержании у него были изъяты средства связи, которые он использовал для передачи сведений представителям спецслужб Украины. "Ростовским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК России "Государственная измена", и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Минимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.
