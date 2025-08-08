Рейтинг@Mail.ru
Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/prigovor-2034108139.html
Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой
Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой - РИА Новости, 08.08.2025
Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой
Сторона защиты не будет обжаловать приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:50:00+03:00
2025-08-08T11:50:00+03:00
происшествия
грозный
нижний новгород
россия
рамзан кадыров
зарема мусаева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033881450_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_24d053a9d01b4f6011db5aa291c18619.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Сторона защиты не будет обжаловать приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. В среду суд в Чечне с учетом ее предыдущего приговора назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения. "Приговор обжаловать не будем, поскольку подзащитная не верит в эффективный контроль своего дела и по ее состоянию здоровья", - сказал Савин, добавив, что у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вреда здоровью. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20250805/sud-2033485654.html
https://ria.ru/20230823/rozysk-1891786408.html
грозный
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033881450_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6436619cb607045d35012d37ddb8c4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, зарема мусаева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Грозный, Нижний Новгород, Россия, Рамзан Кадыров, Зарема Мусаева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой

Савин: защита не будет обжаловать приговор жене экс-судьи Янгулбаева Мусаевой

© РИА НовостиЖена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева
Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Сторона защиты не будет обжаловать приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
В среду суд в Чечне с учетом ее предыдущего приговора назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения. "Приговор обжаловать не будем, поскольку подзащитная не верит в эффективный контроль своего дела и по ее состоянию здоровья", - сказал Савин, добавив, что у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Жена экс-судьи Янгулбаева не признала вину, выступая с последним словом
5 августа, 15:05
Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вреда здоровью.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева
23 августа 2023, 16:26
 
ПроисшествияГрозныйНижний НовгородРоссияРамзан КадыровЗарема МусаеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала