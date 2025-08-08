https://ria.ru/20250808/prigovor-2034108139.html

Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой

Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой - РИА Новости, 08.08.2025

Защита не будет обжаловать приговор Мусаевой

Сторона защиты не будет обжаловать приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН,... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:50:00+03:00

2025-08-08T11:50:00+03:00

2025-08-08T11:50:00+03:00

происшествия

грозный

нижний новгород

россия

рамзан кадыров

зарема мусаева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033881450_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_24d053a9d01b4f6011db5aa291c18619.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Сторона защиты не будет обжаловать приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. В среду суд в Чечне с учетом ее предыдущего приговора назначил Мусаевой четыре года колонии-поселения. "Приговор обжаловать не будем, поскольку подзащитная не верит в эффективный контроль своего дела и по ее состоянию здоровья", - сказал Савин, добавив, что у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Ранее против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяли нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вреда здоровью. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20250805/sud-2033485654.html

https://ria.ru/20230823/rozysk-1891786408.html

грозный

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, зарема мусаева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)