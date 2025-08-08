Симоньян считает, что выбравшим путь служения в православии будет непросто

https://ria.ru/20250808/pravoslavie-2034257466.html
Семинаристам, которые выбрали путь служения в сане священников, в будущем придется непросто, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:36:00+03:00
религия
общество
севастополь
маргарита симоньян
религия
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Семинаристам, которые выбрали путь служения в сане священников, в будущем придется непросто, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Не завидую я ребятам, когда они выйдут на поприще священства... Я испытываю большие, но довольно неуверенные надежды, что к 30-м годам (XXI века - ред.) человечество сохранится в том виде, в котором мы его знаем. Не говоря уже о том, чем придется заниматься будущим батюшкам", - сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе в Севастополе, отвечая на вопрос ведущего сессию иеромонаха Симферопольской и Крымской епархии Анастасия. Симоньян считает, что "человечество движется напрямую к тому, чтобы перестать быть тем видом человечества, которое нам известно последние 5 тысяч лет, со времен возникновения первых цивилизаций". По ее мнению, этому способствовала в прошлом промышленная революция, а на данный момент новые технологии в медицине и обеспечении продовольственной безопасности, а также искусственный интеллект, который изменит человечество за считаные годы. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Семинаристам, которые выбрали путь служения в сане священников, в будущем придется непросто, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Не завидую я ребятам, когда они выйдут на поприще священства... Я испытываю большие, но довольно неуверенные надежды, что к 30-м годам (XXI века - ред.) человечество сохранится в том виде, в котором мы его знаем. Не говоря уже о том, чем придется заниматься будущим батюшкам", - сказала Симоньян
на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе в Севастополе
, отвечая на вопрос ведущего сессию иеромонаха Симферопольской и Крымской епархии Анастасия.
Симоньян считает, что "человечество движется напрямую к тому, чтобы перестать быть тем видом человечества, которое нам известно последние 5 тысяч лет, со времен возникновения первых цивилизаций". По ее мнению, этому способствовала в прошлом промышленная революция, а на данный момент новые технологии в медицине и обеспечении продовольственной безопасности, а также искусственный интеллект, который изменит человечество за считаные годы.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.