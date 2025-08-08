https://ria.ru/20250808/pozhary-2034096470.html

В России потушили 47 природных пожаров за сутки

В России потушили 47 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.08.2025

В России потушили 47 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:04:00+03:00

происшествия

россия

чукотский автономный округ

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 47 лесных пожаров на площади... 16 864 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи пятницы на территории РФ было 55 лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе - там действовал один пожар на площади более 4 тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

2025

происшествия, россия, чукотский автономный округ, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"