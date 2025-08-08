Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 47 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/pozhary-2034096470.html
В России потушили 47 природных пожаров за сутки
В России потушили 47 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
В России потушили 47 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:04:00+03:00
2025-08-08T11:04:00+03:00
происшествия
россия
чукотский автономный округ
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:45:1151:692_1920x0_80_0_0_e42e93a4ba4e7092744898f47c438fe2.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 47 лесных пожаров на площади... 16 864 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи пятницы на территории РФ было 55 лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе - там действовал один пожар на площади более 4 тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_86:0:1067:736_1920x0_80_0_0_ca066a17392cf775a15d4ab8fda577d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чукотский автономный округ, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Чукотский автономный округ, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 47 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: за сутки в России потушили 47 природных пожаров на 17 тыс га

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 47 лесных пожаров на площади... 16 864 гектаров", - говорится в сообщении.
В Авиалесоохране отметили, что к полуночи пятницы на территории РФ было 55 лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе - там действовал один пожар на площади более 4 тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
ПроисшествияРоссияЧукотский автономный округПриродные пожары в РоссииБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала