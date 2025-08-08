https://ria.ru/20250808/pozhary-2034096470.html
В России потушили 47 природных пожаров за сутки
В России потушили 47 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 08.08.2025
В России потушили 47 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:04:00+03:00
2025-08-08T11:04:00+03:00
2025-08-08T11:04:00+03:00
происшествия
россия
чукотский автономный округ
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:45:1151:692_1920x0_80_0_0_e42e93a4ba4e7092744898f47c438fe2.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в четверг потушили 47 лесных возгораний площадью чуть меньше 17 тысяч гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 47 лесных пожаров на площади... 16 864 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи пятницы на территории РФ было 55 лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе - там действовал один пожар на площади более 4 тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_86:0:1067:736_1920x0_80_0_0_ca066a17392cf775a15d4ab8fda577d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чукотский автономный округ, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Чукотский автономный округ, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 47 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: за сутки в России потушили 47 природных пожаров на 17 тыс га