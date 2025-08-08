https://ria.ru/20250808/pozhar-2034065219.html

На юге Москвы загорелись десять гаражей

На юге Москвы загорелись десять гаражей

Десять гаражей горят на юге Москвы в районе Шипиловского проезда на 100 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Десять гаражей горят на юге Москвы в районе Шипиловского проезда на 100 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на юге столицы в районе Шипиловского проезда произошло возгорание гаражей. На тушение прибыли несколько пожарных машин. По данным экстренных служб, 10 гаражей горят на площади 100 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

