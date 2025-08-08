Рейтинг@Mail.ru
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар
06:02 08.08.2025
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар
Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости. Пожар произошёл в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнём охвачены несколько гаражей. На тушение прибыли несколько пожарных машин.
2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пожар произошёл в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнём охвачены несколько гаражей.
На тушение прибыли несколько пожарных машин.
 
