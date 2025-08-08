https://ria.ru/20250808/pozhar-2034062829.html

В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар

В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости. Пожар произошёл в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнём охвачены несколько гаражей. На тушение прибыли несколько пожарных машин.

