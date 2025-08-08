https://ria.ru/20250808/pozhar-2034062829.html
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.08.2025
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар
Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T06:02:00+03:00
2025-08-08T06:02:00+03:00
2025-08-08T06:25:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966115_0:231:2820:1817_1920x0_80_0_0_78fa34ad18481e2e84b9276180bb1a12.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости. Пожар произошёл в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнём охвачены несколько гаражей. На тушение прибыли несколько пожарных машин.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966115_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_cc2f2ff5a84238769fd3b3af8906caf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В гаражах на юге Москвы вспыхнул пожар
В Москве в районе Шипиловского проезда загорелись гаражи
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гаражи загорелись на юге столицы, пожарные тушат возгорание, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пожар произошёл в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнём охвачены несколько гаражей.
На тушение прибыли несколько пожарных машин.