Путин назначил нового посла в Тринидаде и Тобаго - РИА Новости, 08.08.2025
11:25 08.08.2025 (обновлено: 11:39 08.08.2025)
Путин назначил нового посла в Тринидаде и Тобаго
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом России в Республике Тринидад и Тобаго, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом России в Республике Тринидад и Тобаго, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Путин назначал Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Кооперативной Республике Гайана. "Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в документе. На сайте министерства иностранных дел сказано, что Прицепов родился в 1960 году, в 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. В системе МИД он работает с 1982 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом.
россия, тобаго, гренадины, владимир путин, андрей прицепов, мгимо
Россия, Тобаго, Гренадины, Владимир Путин, Андрей Прицепов, МГИМО
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Андрей Прицепов
Андрей Прицепов
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США
6 марта, 10:05
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США
6 марта, 10:05
 
Россия Тобаго Гренадины Владимир Путин Андрей Прицепов МГИМО
 
 
