Путин назначил нового посла в Тринидаде и Тобаго
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом России в Республике Тринидад и Тобаго
2025-08-08T11:25:00+03:00
2025-08-08T11:25:00+03:00
2025-08-08T11:39:00+03:00
россия
тобаго
гренадины
владимир путин
андрей прицепов
мгимо
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом России в Республике Тринидад и Тобаго, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Путин назначал Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Кооперативной Республике Гайана. "Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в документе. На сайте министерства иностранных дел сказано, что Прицепов родился в 1960 году, в 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. В системе МИД он работает с 1982 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом.
