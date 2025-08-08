https://ria.ru/20250808/poshliny-2034065393.html

Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России

Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России - РИА Новости, 08.08.2025

Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России

Введением пошлин против торговых партнеров России президент США Дональд Трамп нанесет больший урон экономике Соединенных Штатов, нежели российской, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T06:54:00+03:00

2025-08-08T06:54:00+03:00

2025-08-08T06:54:00+03:00

в мире

сша

россия

индия

дональд трамп

ларри джонсон

центральное разведывательное управление (цру)

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Введением пошлин против торговых партнеров России президент США Дональд Трамп нанесет больший урон экономике Соединенных Штатов, нежели российской, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. США ранее заявляли об угрозе ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Из указа следует, что США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Он вполне может вводить пошлины против Индии и Китая. В этом я не сомневаюсь. Но это только нанесет ущерб Соединенным Штатам. Он думает, что ударит по России, но хуже будет США", - считает Джонсон. По его оценке, в экономике США уже наблюдаются тревожные сигналы, в том числе невысокий прирост рабочих мест, падение промышленного производства. Однако, полагает Джонсон, эти факторы не могут удержать Трампа от введения пошлин. "Трамп не смотрит на ситуацию рационально. Те, кто принимает решения (в Вашингтоне - ред.), делают вид, будто мир такой же, каким был в 2000 году. Тогда для большинства мира ключевым торговым партнером были США. Сегодня это Китай", - объяснил он свою точку зрения.

https://ria.ru/20250808/ssha-2034045804.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

сша

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, индия, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), санкции в отношении россии