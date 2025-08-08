https://ria.ru/20250808/poshliny-2034063875.html

США могут скорректировать пошлины для Японии

Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ президента США Дональда Трампа в той части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности по РИА Новости, 08.08.2025

ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ президента США Дональда Трампа в той части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности по пошлинам на японские товары, об этом по итогам визита в США заявил журналистам японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава. "Вызывает сожаление, что по бюрократическим причинам с американской стороны был издан и начал претворяться в действие указ президента с содержанием, отличающемся от достигнутых договоренностей Японии и США по пошлинам. Со стороны министров США также было выражено сожаление в связи с такими процедурными вопросами американской стороны… С американской стороны мы получили разъяснения, что в надлежащее время будут предприняты меры по исправлению президентского указа", - сказал Акадзава. Согласно предыдущим объяснениям японского правительства, заключенное с США соглашение предусматривало увеличение пошлин до 15% на те товары, на которые сейчас пошлины ниже этого уровня, а пошлины выше 15% должны были остаться без изменений. Однако указаний на это в президентском указе прописано на было, в результате чего 15% прибавлялись к уже существующим пошлинам. В случае с аналогичными договоренностями ЕС эти условия были письменно зафиксированы. Также была достигнута договоренность снизить пошлины на ввозимые в США японские автомобили с нынешних 27,5% до 15%, однако указаний на сроки реализации этого пункта также не было обозначено на бумаге. Министр также сообщил, что одновременно с внесением исправлений в президентский указ будет выпущен указ президента США о снижении пошлин на японские авто до 15%. По итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Также было достигнуто соглашение о снижении вполовину добавленных пошлин на японские автомобили, что с учетом уже существующих тарифов составит 15%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивали с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. Затем Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары, веденную 9 апреля на 90 дней, до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений. По результатам торговых переговоров, американские пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, в то время как импорт из Вьетнама составит 20%, из Великобритании - 10%, а из Индонезии и Филиппин - 19%.

