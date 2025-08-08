Рейтинг@Mail.ru
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
10:11 08.08.2025 (обновлено: 10:31 08.08.2025)
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
краснодар
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Арестованы двое подростков, в июле за вознаграждение совершившие поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции в Краснодаре, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Следствием установлено, что в июле несовершеннолетние совершили поджог объекта на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Краснодаре, дестабилизировав деятельность железной дороги. Происходящее подростки фиксировали на камеру мобильного телефона, это они совершили за деньги, обещанные им ранее незнакомцем в мессенджере.Отмечается, что подростки в настоящее время арестованы, они сознались в совершении преступления.
краснодар
2025
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали

Совершивших в июле поджог на ж/д станции в Краснодаре двух подростков арестовали

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Арестованы двое подростков, в июле за вознаграждение совершившие поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции в Краснодаре, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Следствием установлено, что в июле несовершеннолетние совершили поджог объекта на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Краснодаре, дестабилизировав деятельность железной дороги. Происходящее подростки фиксировали на камеру мобильного телефона, это они совершили за деньги, обещанные им ранее незнакомцем в мессенджере.
Отмечается, что подростки в настоящее время арестованы, они сознались в совершении преступления.
