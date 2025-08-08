https://ria.ru/20250808/podzhog-2034085970.html
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
Арестованы двое подростков, в июле за вознаграждение совершившие поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции в Краснодаре
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Арестованы двое подростков, в июле за вознаграждение совершившие поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции в Краснодаре, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Следствием установлено, что в июле несовершеннолетние совершили поджог объекта на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Краснодаре, дестабилизировав деятельность железной дороги. Происходящее подростки фиксировали на камеру мобильного телефона, это они совершили за деньги, обещанные им ранее незнакомцем в мессенджере.Отмечается, что подростки в настоящее время арестованы, они сознались в совершении преступления.
краснодар
Арест подростков, которые в июле подожгли объект транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае
Арестованы двое подростков, которые в июле подожгли объект транспортной инфраструктуры на ж/д станции в Краснодарском крае, сообщил Западный МСУТ СК.
Сделали они это за вознаграждение, обещанное им незнакомым человеком в одном из мессенджеров. Возбуждено и расследуется дело о теракте.
Подростков, совершивших поджог на ж/д в Краснодаре, арестовали
Совершивших в июле поджог на ж/д станции в Краснодаре двух подростков арестовали