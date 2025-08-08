Рейтинг@Mail.ru
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
09:17 08.08.2025 (обновлено: 12:28 08.08.2025)
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двое в масках и с предметом, похожим на пистолет, ограбили государственное учреждение на юге Москвы почти на пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Предварительно установлено, что утром двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили крупную сумму денег", — сказали в ведомстве.Позже в прокуратуре уточнили, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двое в масках и с предметом, похожим на пистолет, ограбили государственное учреждение на юге Москвы почти на пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Предварительно установлено, что утром двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили крупную сумму денег", — сказали в ведомстве.
Позже в прокуратуре уточнили, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.
Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.
