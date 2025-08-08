https://ria.ru/20250808/pochta-2034076797.html
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
Двое в масках и с предметом, похожим на пистолет, ограбили государственное учреждение на юге Москвы почти на пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:17:00+03:00
2025-08-08T09:17:00+03:00
2025-08-08T12:28:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034102341_97:0:872:436_1920x0_80_0_0_1e5392f7e57495f20d6ea809184e110c.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двое в масках и с предметом, похожим на пистолет, ограбили государственное учреждение на юге Москвы почти на пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Предварительно установлено, что утром двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили крупную сумму денег", — сказали в ведомстве.Позже в прокуратуре уточнили, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.
https://ria.ru/20250701/novosibirsk-2026475398.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034102341_291:0:872:436_1920x0_80_0_0_1a8970e7d8ae9a8e17828ecadc5239f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы почти на 5 млн рублей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двое в масках и с предметом, похожим на пистолет, ограбили государственное учреждение на юге Москвы почти на пять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Предварительно установлено, что утром двое неизвестных в масках зашли в государственное учреждение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили крупную сумму денег", — сказали в ведомстве.
Позже в прокуратуре уточнили, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.
Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.