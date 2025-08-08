Рейтинг@Mail.ru
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции
08.08.2025
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции
происшествия
россия
пермь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Суд в Перми назначил гражданину Китая и сотруднику некоммерческой организации за организацию незаконной миграции иностранцев в России по два года колонии общего режима, сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, с 2023 по 2024 годы сотрудник автономной некоммерческой организации и гражданин КНР организовали незаконное пребывание иностранцев путем выдачи фиктивных сертификатов о владении русским языком, на основании которых им неправомерно оформлялись разрешительные документы для законного пребывания на территории России. "В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранцев). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Сотруднице некоммерческой организации дополнительно назначили штраф 200 тысяч рублей. Дело рассматривал Ленинский районный суд Перми.
россия
пермь
происшествия, россия, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пермь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Суд в Перми назначил гражданину Китая и сотруднику некоммерческой организации за организацию незаконной миграции иностранцев в России по два года колонии общего режима, сообщает региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, с 2023 по 2024 годы сотрудник автономной некоммерческой организации и гражданин КНР организовали незаконное пребывание иностранцев путем выдачи фиктивных сертификатов о владении русским языком, на основании которых им неправомерно оформлялись разрешительные документы для законного пребывания на территории России.
"В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранцев). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Сотруднице некоммерческой организации дополнительно назначили штраф 200 тысяч рублей. Дело рассматривал Ленинский районный суд Перми.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Десять жителей КБР осудили за организацию незаконной миграции
4 августа, 13:19
 
