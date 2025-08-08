https://ria.ru/20250808/perm-2034089535.html
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 08.08.2025
В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции
Суд в Перми назначил гражданину Китая и сотруднику некоммерческой организации за организацию незаконной миграции иностранцев в России по два года колонии общего РИА Новости, 08.08.2025
ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Суд в Перми назначил гражданину Китая и сотруднику некоммерческой организации за организацию незаконной миграции иностранцев в России по два года колонии общего режима, сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, с 2023 по 2024 годы сотрудник автономной некоммерческой организации и гражданин КНР организовали незаконное пребывание иностранцев путем выдачи фиктивных сертификатов о владении русским языком, на основании которых им неправомерно оформлялись разрешительные документы для законного пребывания на территории России. "В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранцев). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Сотруднице некоммерческой организации дополнительно назначили штраф 200 тысяч рублей. Дело рассматривал Ленинский районный суд Перми.
