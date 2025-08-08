Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/pentagon-2034141707.html
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона - РИА Новости, 08.08.2025
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона
Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина, поделился мнением в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:09:00+03:00
2025-08-08T14:09:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
пит хегсет
сергей лавров
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон внес изменения в свою политику, дающие право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США. "Все ресурсы постепенно калькулируются, подсчитываются, и основная задача заключается в том, чтобы перераспределить эти ресурсы с менее важных и приоритетных направлений внешней политики США на более важные и приоритетные направления, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, министр обороны США Пит Хегсет занимается аудитом уже не первый месяц, причем проводится мониторинг всех программ Пентагона, а не только касающихся поставок вооружений на Украину. Сокольщик также обратил внимание, что при необходимости США уже перемещали предназначенное Киеву оружие. Так, они перебрасывали на Ближний Восток установки Patriot. "Оказалось, и, видимо, для США этот факт оказался болезненным, что США уже более не являются таким промышленным гигантом, которым они были после окончания Второй мировой войны. И восполнить быстро с имеющимися производственными мощностями и трудовыми ресурсами огромные изъятия из своих арсеналов не так-то просто оказалось, не так-то быстро", - подчеркнул он. При этом собеседник агентства отметил, что от части происходящие изменения в политике оборонного ведомства США связаны и с намерением американского лидера Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине. В то же время Сокольщик подчеркнул, что Трамп не может предпринять такой шаг быстро, не вызывая множественные негативные последствия, в первую очередь репутационные. Как резюмирует эксперт, в ближайшие годы интересы США будут сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Выйти просто так и все бросив невозможно просто. Почему? Возможно, будут еще большие издержки, в первую очередь политические. Если просто взять и все бросить – США проиграют. Проиграют в конфликте, проиграют Украину, проиграют Европу", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html
https://ria.ru/20250808/cnn-2034108317.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034093638.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, пит хегсет, сергей лавров, министерство обороны сша, высшая школа экономики (вшэ), нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона

Сокольщик: поставки оружия Украине связаны с переоценкой приоритетов США

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон внес изменения в свою политику, дающие право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет
11 марта, 03:54
"Все ресурсы постепенно калькулируются, подсчитываются, и основная задача заключается в том, чтобы перераспределить эти ресурсы с менее важных и приоритетных направлений внешней политики США на более важные и приоритетные направления, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, министр обороны США Пит Хегсет занимается аудитом уже не первый месяц, причем проводится мониторинг всех программ Пентагона, а не только касающихся поставок вооружений на Украину. Сокольщик также обратил внимание, что при необходимости США уже перемещали предназначенное Киеву оружие. Так, они перебрасывали на Ближний Восток установки Patriot.
"Оказалось, и, видимо, для США этот факт оказался болезненным, что США уже более не являются таким промышленным гигантом, которым они были после окончания Второй мировой войны. И восполнить быстро с имеющимися производственными мощностями и трудовыми ресурсами огромные изъятия из своих арсеналов не так-то просто оказалось, не так-то быстро", - подчеркнул он.
При этом собеседник агентства отметил, что от части происходящие изменения в политике оборонного ведомства США связаны и с намерением американского лидера Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине. В то же время Сокольщик подчеркнул, что Трамп не может предпринять такой шаг быстро, не вызывая множественные негативные последствия, в первую очередь репутационные. Как резюмирует эксперт, в ближайшие годы интересы США будут сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
CNN: Пентагон изменил правила предоставления оружия Украине
11:51
"Выйти просто так и все бросив невозможно просто. Почему? Возможно, будут еще большие издержки, в первую очередь политические. Если просто взять и все бросить – США проиграют. Проиграют в конфликте, проиграют Украину, проиграют Европу", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп может пойти на более существенные уступки по Украине, считают в США
10:46
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампПит ХегсетСергей ЛавровМинистерство обороны СШАВысшая школа экономики (ВШЭ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала