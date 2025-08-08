https://ria.ru/20250808/pentagon-2034141707.html
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона - РИА Новости, 08.08.2025
Эксперт объяснил изменения в политике Пентагона
Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон внес изменения в свою политику, дающие право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США. "Все ресурсы постепенно калькулируются, подсчитываются, и основная задача заключается в том, чтобы перераспределить эти ресурсы с менее важных и приоритетных направлений внешней политики США на более важные и приоритетные направления, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, министр обороны США Пит Хегсет занимается аудитом уже не первый месяц, причем проводится мониторинг всех программ Пентагона, а не только касающихся поставок вооружений на Украину. Сокольщик также обратил внимание, что при необходимости США уже перемещали предназначенное Киеву оружие. Так, они перебрасывали на Ближний Восток установки Patriot. "Оказалось, и, видимо, для США этот факт оказался болезненным, что США уже более не являются таким промышленным гигантом, которым они были после окончания Второй мировой войны. И восполнить быстро с имеющимися производственными мощностями и трудовыми ресурсами огромные изъятия из своих арсеналов не так-то просто оказалось, не так-то быстро", - подчеркнул он. При этом собеседник агентства отметил, что от части происходящие изменения в политике оборонного ведомства США связаны и с намерением американского лидера Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине. В то же время Сокольщик подчеркнул, что Трамп не может предпринять такой шаг быстро, не вызывая множественные негативные последствия, в первую очередь репутационные. Как резюмирует эксперт, в ближайшие годы интересы США будут сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Выйти просто так и все бросив невозможно просто. Почему? Возможно, будут еще большие издержки, в первую очередь политические. Если просто взять и все бросить – США проиграют. Проиграют в конфликте, проиграют Украину, проиграют Европу", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Изменения в политике Пентагона в части поставок вооружений связаны с переоценкой приоритетов США, к которым более не относится Украина, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон внес изменения в свою политику, дающие право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США.
"Все ресурсы постепенно калькулируются, подсчитываются, и основная задача заключается в том, чтобы перераспределить эти ресурсы с менее важных и приоритетных направлений внешней политики США на более важные и приоритетные направления, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, министр обороны США Пит Хегсет занимается аудитом уже не первый месяц, причем проводится мониторинг всех программ Пентагона, а не только касающихся поставок вооружений на Украину. Сокольщик также обратил внимание, что при необходимости США уже перемещали предназначенное Киеву оружие. Так, они перебрасывали на Ближний Восток установки Patriot.
"Оказалось, и, видимо, для США этот факт оказался болезненным, что США уже более не являются таким промышленным гигантом, которым они были после окончания Второй мировой войны. И восполнить быстро с имеющимися производственными мощностями и трудовыми ресурсами огромные изъятия из своих арсеналов не так-то просто оказалось, не так-то быстро", - подчеркнул он.
При этом собеседник агентства отметил, что от части происходящие изменения в политике оборонного ведомства США связаны и с намерением американского лидера Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине. В то же время Сокольщик подчеркнул, что Трамп не может предпринять такой шаг быстро, не вызывая множественные негативные последствия, в первую очередь репутационные. Как резюмирует эксперт, в ближайшие годы интересы США будут сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Выйти просто так и все бросив невозможно просто. Почему? Возможно, будут еще большие издержки, в первую очередь политические. Если просто взять и все бросить – США проиграют. Проиграют в конфликте, проиграют Украину, проиграют Европу", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.