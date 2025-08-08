https://ria.ru/20250808/patrushev-2034100817.html
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки
2025-08-08T11:22:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минприроды и Росводресурсам необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку новой Водной стратегии РФ и получить "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом, заявил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Приоритеты дальнейшего развития водохозяйственного комплекса определены с учетом задач, поставленных президентом экологическому блоку. Поэтому в настоящее время Минприроды при участии Росводресурсов готовят новую Водную стратегию РФ... Прошу Минприроды и Росводресурсы совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами завершить разработку стратегии в кратчайшие сроки", - сказал он."Ожидаем получить, что называется, "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом на федеральном и региональном уровнях", - подчеркнул он.По мнению вице-премьера, стратегия должна стать фундаментом для выстраивания государственной политики в области использования и охраны водных объектов, а также для качественного взаимодействия участников отрасли.
