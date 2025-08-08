Рейтинг@Mail.ru
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/patrushev-2034100817.html
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки - РИА Новости, 08.08.2025
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки
Минприроды и Росводресурсам необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку новой Водной стратегии РФ и получить "живой" документ, который будет понятной... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:22:00+03:00
2025-08-08T11:22:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_70:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_0b27c116b2298932d49ebdf5eb8b406a.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минприроды и Росводресурсам необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку новой Водной стратегии РФ и получить "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом, заявил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев."Приоритеты дальнейшего развития водохозяйственного комплекса определены с учетом задач, поставленных президентом экологическому блоку. Поэтому в настоящее время Минприроды при участии Росводресурсов готовят новую Водную стратегию РФ... Прошу Минприроды и Росводресурсы совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами завершить разработку стратегии в кратчайшие сроки", - сказал он."Ожидаем получить, что называется, "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом на федеральном и региональном уровнях", - подчеркнул он.По мнению вице-премьера, стратегия должна стать фундаментом для выстраивания государственной политики в области использования и охраны водных объектов, а также для качественного взаимодействия участников отрасли.
https://ria.ru/20250703/putin-2026971452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e7cdfea9cc5837cfd8b866d4fd82249a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), политика
Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Политика
Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии в кратчайшие сроки

Патрушев поручил завершить разработку новой водной стратегии как можно скорее

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минприроды и Росводресурсам необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку новой Водной стратегии РФ и получить "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом, заявил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Приоритеты дальнейшего развития водохозяйственного комплекса определены с учетом задач, поставленных президентом экологическому блоку. Поэтому в настоящее время Минприроды при участии Росводресурсов готовят новую Водную стратегию РФ... Прошу Минприроды и Росводресурсы совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами завершить разработку стратегии в кратчайшие сроки", - сказал он.
"Ожидаем получить, что называется, "живой" документ, который будет понятной инструкцией для управления водохозяйственным комплексом на федеральном и региональном уровнях", - подчеркнул он.
По мнению вице-премьера, стратегия должна стать фундаментом для выстраивания государственной политики в области использования и охраны водных объектов, а также для качественного взаимодействия участников отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин назвал водные ресурсы богатством России
3 июля, 16:22
 
РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала