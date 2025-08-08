Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прибыл в Белый дом
22:12 08.08.2025
Пашинян прибыл в Белый дом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:12:00+03:00
2025-08-08T22:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
армения
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях. Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
в мире, сша, вашингтон (штат), армения, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Армения, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях.
Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
24 июня, 13:23
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
24 июня, 13:23
 
