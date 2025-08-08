https://ria.ru/20250808/pashinjan-2034250422.html
Пашинян прибыл в Белый дом
Пашинян прибыл в Белый дом - РИА Новости, 08.08.2025
Пашинян прибыл в Белый дом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:12:00+03:00
2025-08-08T22:12:00+03:00
2025-08-08T22:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
армения
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях. Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
сша
вашингтон (штат)
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), армения, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Армения, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян прибыл в Белый дом
Премьер Армении Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с Трампом