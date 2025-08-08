https://ria.ru/20250808/palestina-2034232401.html
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю
Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель... РИА Новости, 08.08.2025
ООН, 8 авг - РИА Новости. Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. Ранее в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. "Мы благодарны за... позицию Германии, которая указала, что они не будут отправлять Израилю оружие, которое могло бы быть использовано против сектора Газа", - сказал Мансур журналистам.
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю
