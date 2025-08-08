Рейтинг@Mail.ru
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025
19:32 08.08.2025
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю
Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
германия
израиль
палестина
рияд мансур
фридрих мерц
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ООН, 8 авг - РИА Новости. Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. Ранее в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. "Мы благодарны за... позицию Германии, которая указала, что они не будут отправлять Израилю оружие, которое могло бы быть использовано против сектора Газа", - сказал Мансур журналистам.
в мире, германия, израиль, палестина, рияд мансур, фридрих мерц, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Германия, Израиль, Палестина, Рияд Мансур, Фридрих Мерц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю

Мансур: Палестина благодарна ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
ООН, 8 авг - РИА Новости. Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур.
Ранее в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа.
"Мы благодарны за... позицию Германии, которая указала, что они не будут отправлять Израилю оружие, которое могло бы быть использовано против сектора Газа", - сказал Мансур журналистам.
В миреГерманияИзраильПалестинаРияд МансурФридрих МерцОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
