https://ria.ru/20250808/palestina-2034232401.html

Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю

Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025

Палестина поблагодарила ФРГ за решение приостановить экспорт оружия Израилю

Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:32:00+03:00

2025-08-08T19:32:00+03:00

2025-08-08T19:32:00+03:00

в мире

германия

израиль

палестина

рияд мансур

фридрих мерц

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

ООН, 8 авг - РИА Новости. Палестина признательна ФРГ за решение приостановить экспорт Израилю оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. Ранее в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. "Мы благодарны за... позицию Германии, которая указала, что они не будут отправлять Израилю оружие, которое могло бы быть использовано против сектора Газа", - сказал Мансур журналистам.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034110651.html

германия

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, израиль, палестина, рияд мансур, фридрих мерц, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году