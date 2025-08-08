Рейтинг@Mail.ru
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле
Туризм
 
09:37 08.08.2025
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле
Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. РИА Новости, 08.08.2025
АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. "Мы проверим эти сообщения, направим соответствующие запросы. Но пока жалоб не поступало", - заявили в муниципалитете. В отеле Club Hotel Anjeliq 5 отказались давать комментарии по этому поводу.
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле

Власти Аланьи расследуют сообщения о массовом пищевом отравлении туристов из РФ

АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота.
"Мы проверим эти сообщения, направим соответствующие запросы. Но пока жалоб не поступало", - заявили в муниципалитете.
В отеле Club Hotel Anjeliq 5 отказались давать комментарии по этому поводу.
Вино - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Источник: рост смертей от поддельного алкоголя в Турции напугает россиян
12 марта, 05:35
 
Туризм
 
 
