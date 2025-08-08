https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034079987.html

В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле

Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. РИА Новости, 08.08.2025

АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. Telegram-канал Shot сообщил в пятницу о том, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. "Мы проверим эти сообщения, направим соответствующие запросы. Но пока жалоб не поступало", - заявили в муниципалитете. В отеле Club Hotel Anjeliq 5 отказались давать комментарии по этому поводу.

Ольга Фомченкова

