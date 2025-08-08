Россияне этим летом выбирают необычный отпуск, показал опрос

https://ria.ru/20250808/otpusk-2034080140.html

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Каждый пятый (21%) российский турист этим летом выбирает отпуск "вне шаблона": четверть из них поехали в ретрит в горах Кавказа и Алтая, и немного меньше - 22% - в глухие деревни с отключенным интернетом, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2,5 тысячи россиян. "21% респондентов отказались от привычных форматов путешествий в пользу нестандартных вариантов - от уединенных ретритов до "взрослых" пионерлагерей", - рассказали в сервисе. Отмечается, что наибольший интерес вызвали ретриты в горах Кавказа и Алтая - на них пришлось 24% среди тех, кто выбрал необычный отдых. "Избинг - поездки в глухие деревни с проживанием в деревянных избах и отключением от интернета - выбрали 22%. Взрослые пионерлагеря, куда едут за зарядкой, спортивными играми, дискотеками и вечерними кострами, предпочли 17%", - добавили аналитики. Они также выяснили, что в экоформаты - поездки в экопоселки и фермерские хозяйства - отправились 14% опрошенных. Еще 11% выбрали индустриальный туризм, включая поездки по заброшенным железнодорожным веткам, старым заводам и гидроэлектростанциям. "Неожиданно высокую популярность набрал и туризм по мотивам книг - 4% построили маршрут отпуска, вдохновившись художественными произведениями, от мест действия классических романов до фэнтезийных туров по Карелии и Уралу", - отметили в исследовании. Аналитики выяснили, что 3% участников исследования выбрали спортивные выезды: беговые лагеря, йога-туризм, дайвсафари или веломарафоны в горах. А еще 5% попробовали активный туризм с обучением - парапланеризм, скалолазание или верховую езду. Отмечается, что почти половина путешественников - 46% - заявили, что планируют повторить такой опыт в следующем году, а каждый десятый готов отправиться в подобную поездку уже этой осенью. При этом 18% респондентов отметили, что нестандартный отдых позволил им потратить меньше, чем на обычный тур, и при этом получить более яркие впечатления. "Нестандартный отдых часто стоит дешевле традиционного, особенно если человек выбирает поездку без посредников или бронирует размещение напрямую. Кроме того, в условиях нестабильной транспортной обстановки внутри России гораздо проще спланировать поездку на автомобиле или поезде, не рискуя потерять деньги на отмененные рейсы", - процитировали в сообщении директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анну Романенко. Он подчеркнула, что внутренний туризм в России сегодня уже выходит за рамки привычных маршрутов, предлагая все больше альтернатив для тех, кто ищет не только отдых, но и впечатления. "Особенно активно такие форматы выбирают молодые путешественники: среди людей до 35 лет доля предпочитающих необычные поездки достигает 30%, тогда как среди более старших возрастных групп она составляет около 12%. При этом женщины (63%) чаще выбирают нестандартные варианты отпуска, нежели мужчины", - заключила она.

