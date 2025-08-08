Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем
15:50 08.08.2025
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы российскому направлению. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы российскому направлению. "У нас очень сильные отношения. Более того, вы знаете, что мой младший сын учится в Китае. У нас установились с ними, можно сказать, семейные отношения… У нас давно сложились с ними теплые, дружеские отношения - Бог, наверно, помог. И это не потому, что я хочу обезопаситься и подстраховаться в отношении России", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы российскому направлению.
"У нас очень сильные отношения. Более того, вы знаете, что мой младший сын учится в Китае. У нас установились с ними, можно сказать, семейные отношения… У нас давно сложились с ними теплые, дружеские отношения - Бог, наверно, помог. И это не потому, что я хочу обезопаситься и подстраховаться в отношении России", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".
