Лукашенко высказался о развитии отношений с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы российскому направлению. РИА Новости, 08.08.2025

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивает отношения с Китаем не в качестве альтернативы российскому направлению. "У нас очень сильные отношения. Более того, вы знаете, что мой младший сын учится в Китае. У нас установились с ними, можно сказать, семейные отношения… У нас давно сложились с ними теплые, дружеские отношения - Бог, наверно, помог. И это не потому, что я хочу обезопаситься и подстраховаться в отношении России", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко