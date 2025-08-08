https://ria.ru/20250808/otel-2034125989.html
В Нальчике построят пятизвездочный отель
В Нальчике построят пятизвездочный отель - РИА Новости, 08.08.2025
В Нальчике построят пятизвездочный отель
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило соглашение о строительстве в курортной зоне в Нальчике пятизвездочного отеля стоимостью более 640 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:56:00+03:00
2025-08-08T12:56:00+03:00
2025-08-08T12:56:00+03:00
нальчик
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026710408_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_c191891a6161bc79fa9d84170fd74c99.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии одобрило соглашение о строительстве в курортной зоне в Нальчике пятизвездочного отеля стоимостью более 640 миллионов рублей, для этого инвестору выделят в аренду земельный участок в 2,1 гектара. "Проект предусматривает подписание соглашения между правительством КБР и ООО "Озон отель Нальчик" о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом ООО в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы Кабардино-Балкарской республики", - сказал представлявший документ министр земельных и имущественных отношений региона Аслан Тохов. Соглашение предусматривает строительство гостиничного комплекса класса 5 звезд, соответствующего мировым стандартам комфортабельности и качества обслуживания, на земельном участке площадью 2,1 гектара. Общая стоимость проекта превышает 641,6 миллиона рублей, он полностью финансируется за счет собственных средств инвестора. Срок реализации инвестпроекта – 2025-2028 годы, ожидается, что он даст региону 50 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет КБР увеличатся не менее чем на 31,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250316/dubaj-2005260792.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026710408_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_0421a133950b12a1143def22fa1e8950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нальчик, россия
В Нальчике построят пятизвездочный отель
Правительство КБР одобрило строительство пятизвездочного отеля в Нальчике
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии одобрило соглашение о строительстве в курортной зоне в Нальчике пятизвездочного отеля стоимостью более 640 миллионов рублей, для этого инвестору выделят в аренду земельный участок в 2,1 гектара.
"Проект предусматривает подписание соглашения между правительством КБР и ООО "Озон отель Нальчик" о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом ООО в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы Кабардино-Балкарской республики", - сказал представлявший документ министр земельных и имущественных отношений региона Аслан Тохов.
Соглашение предусматривает строительство гостиничного комплекса класса 5 звезд, соответствующего мировым стандартам комфортабельности и качества обслуживания, на земельном участке площадью 2,1 гектара. Общая стоимость проекта превышает 641,6 миллиона рублей, он полностью финансируется за счет собственных средств инвестора. Срок реализации инвестпроекта – 2025-2028 годы, ожидается, что он даст региону 50 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет КБР увеличатся не менее чем на 31,4 миллиона рублей.