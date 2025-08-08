https://ria.ru/20250808/otel-2034125989.html

В Нальчике построят пятизвездочный отель

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии одобрило соглашение о строительстве в курортной зоне в Нальчике пятизвездочного отеля стоимостью более 640 миллионов рублей, для этого инвестору выделят в аренду земельный участок в 2,1 гектара. "Проект предусматривает подписание соглашения между правительством КБР и ООО "Озон отель Нальчик" о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом ООО в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы Кабардино-Балкарской республики", - сказал представлявший документ министр земельных и имущественных отношений региона Аслан Тохов. Соглашение предусматривает строительство гостиничного комплекса класса 5 звезд, соответствующего мировым стандартам комфортабельности и качества обслуживания, на земельном участке площадью 2,1 гектара. Общая стоимость проекта превышает 641,6 миллиона рублей, он полностью финансируется за счет собственных средств инвестора. Срок реализации инвестпроекта – 2025-2028 годы, ожидается, что он даст региону 50 новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет КБР увеличатся не менее чем на 31,4 миллиона рублей.

