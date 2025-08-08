https://ria.ru/20250808/oruzhie-2034133503.html

Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю

Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025

Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю

Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:32:00+03:00

2025-08-08T13:32:00+03:00

2025-08-08T14:12:00+03:00

в мире

израиль

германия

биньямин нетаньяху

фридрих мерц

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/22/1518102209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa15f32780d20d9ebd9d1928ffe90b1c.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа, сообщил в четверг советник офиса Нетаньяху.Мерц отметил, что Израиль имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, а освобождение заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня являются главным приоритетом."Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.Канцлер добавил, что правительство Германии по-прежнему глубоко обеспокоено страданиями гражданского населения в секторе Газа, а в связи с планируемым наступлением израильское правительство несёт ещё большую ответственность за снабжение гражданских лиц. Мерц призвал правительство Израиля обеспечить полный доступ для доставки гуманитарной помощи, в том числе для организаций ООН и других неправительственных организаций."Кроме того, правительство ФРГ настоятельно призывает правительство Израиля не предпринимать дальнейших шагов по аннексии Западного берега", - заявил Мерц.В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html

https://ria.ru/20250808/tramp-2034117527.html

израиль

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, оон