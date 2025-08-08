Рейтинг@Mail.ru
Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю
13:32 08.08.2025 (обновлено: 14:12 08.08.2025)
Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю
Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю - РИА Новости, 08.08.2025
Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю
Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована РИА Новости, 08.08.2025
в мире
израиль
германия
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
оон
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа, сообщил в четверг советник офиса Нетаньяху.Мерц отметил, что Израиль имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, а освобождение заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня являются главным приоритетом."Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.Канцлер добавил, что правительство Германии по-прежнему глубоко обеспокоено страданиями гражданского населения в секторе Газа, а в связи с планируемым наступлением израильское правительство несёт ещё большую ответственность за снабжение гражданских лиц. Мерц призвал правительство Израиля обеспечить полный доступ для доставки гуманитарной помощи, в том числе для организаций ООН и других неправительственных организаций."Кроме того, правительство ФРГ настоятельно призывает правительство Израиля не предпринимать дальнейших шагов по аннексии Западного берега", - заявил Мерц.В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
израиль
германия
в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, оон
В мире, Израиль, Германия, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ООН
Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю

ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю из-за Газы

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа, сообщил в четверг советник офиса Нетаньяху.
Мерц отметил, что Израиль имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, а освобождение заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня являются главным приоритетом.
"Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.
Канцлер добавил, что правительство Германии по-прежнему глубоко обеспокоено страданиями гражданского населения в секторе Газа, а в связи с планируемым наступлением израильское правительство несёт ещё большую ответственность за снабжение гражданских лиц. Мерц призвал правительство Израиля обеспечить полный доступ для доставки гуманитарной помощи, в том числе для организаций ООН и других неправительственных организаций.
"Кроме того, правительство ФРГ настоятельно призывает правительство Израиля не предпринимать дальнейших шагов по аннексии Западного берега", - заявил Мерц.
В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
