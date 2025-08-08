Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа, сообщил в четверг советник офиса Нетаньяху.
Мерц отметил, что Израиль имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС, а освобождение заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня являются главным приоритетом.
"Ещё более жёсткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, всё больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей. В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа",- приводит пресс-служба заявление канцлера.
Канцлер добавил, что правительство Германии по-прежнему глубоко обеспокоено страданиями гражданского населения в секторе Газа, а в связи с планируемым наступлением израильское правительство несёт ещё большую ответственность за снабжение гражданских лиц. Мерц призвал правительство Израиля обеспечить полный доступ для доставки гуманитарной помощи, в том числе для организаций ООН и других неправительственных организаций.
"Кроме того, правительство ФРГ настоятельно призывает правительство Израиля не предпринимать дальнейших шагов по аннексии Западного берега", - заявил Мерц.
В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".