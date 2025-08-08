https://ria.ru/20250808/oreshnik-2034162364.html
Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии
Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются."Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
