Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии
15:29 08.08.2025 (обновлено: 15:40 08.08.2025)
Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются."Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о подготовке к размещению "Орешника" в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в Белоруссии обустраивают первые позиции под "Орешник"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции под "Орешник", который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.
"Россия помогает в том объеме, который сегодня нам (Белоруссии – ред.) нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они ("Орешник" – ред.), кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал "Первый информационный".
БелоруссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
