В Сочи объявили опасность беспилотной атаки

В Сочи объявили опасность беспилотной атаки

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:01:00+03:00

2025-08-08T13:01:00+03:00

2025-08-08T13:17:00+03:00

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В пятницу в приложении МЧС России в 10.27 сообщалось об объявлении опасности атаки БПЛА по всему Краснодарскому краю."В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Работают сирены оповещения", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Корреспондент РИА Новости также передает о начале работы сирен оповещения по всему Сочи.

