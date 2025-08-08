https://ria.ru/20250808/opasnost-2034126980.html
В Сочи объявили опасность беспилотной атаки
Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.08.2025
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В пятницу в приложении МЧС России в 10.27 сообщалось об объявлении опасности атаки БПЛА по всему Краснодарскому краю."В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Работают сирены оповещения", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Корреспондент РИА Новости также передает о начале работы сирен оповещения по всему Сочи.
