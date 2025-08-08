https://ria.ru/20250808/opasnost-2034110840.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
2025-08-08
ПЯТИГОРСК, 8 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
