В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА
Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.08.2025
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории (Краснодарского- ред.) края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства. В оповещении МЧС призвало граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
