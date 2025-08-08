https://ria.ru/20250808/opasnost-2034091673.html

В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА

В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025

В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА

Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:37:00+03:00

2025-08-08T10:37:00+03:00

2025-08-08T10:37:00+03:00

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории (Краснодарского- ред.) края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства. В оповещении МЧС призвало граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность