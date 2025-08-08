Рейтинг@Mail.ru
Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь
03:15 08.08.2025 (обновлено: 11:23 08.08.2025)
Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь
Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Управление автомобилем в дождь таит в себе подвохи и может быть опасным, если не владеть нужной техникой вождения, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, даже при первых каплях дождя лучше снизить скорость и отказаться от резких маневров. Если дождь усилится, появляется риск аквапланирования, когда сцепление с дорогой теряется. Как правило, такое случается на скорости 60 километров в час и выше при глубине водяного покрова от полутора сантиметров."Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля", — предупредил аналитик.В этом случае любые экстренные торможения и маневры становятся очень опасными, особенно в условиях плохой видимости, ведь управляемость авто снижается. Для грунтовых дорог риски еще выше. Поэтому дождь лучше переждать в отведенном для этого месте, а если вы решили продолжать движение, делайте это на гарантированно безопасной скорости и соблюдая дистанцию, заключил Васильев.
Аналитик Васильев заявил об опасности при вождении в дождь

Автомобиль на улице Вавилова во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Управление автомобилем в дождь таит в себе подвохи и может быть опасным, если не владеть нужной техникой вождения, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, даже при первых каплях дождя лучше снизить скорость и отказаться от резких маневров. Если дождь усилится, появляется риск аквапланирования, когда сцепление с дорогой теряется. Как правило, такое случается на скорости 60 километров в час и выше при глубине водяного покрова от полутора сантиметров.
"Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля", — предупредил аналитик.
В этом случае любые экстренные торможения и маневры становятся очень опасными, особенно в условиях плохой видимости, ведь управляемость авто снижается. Для грунтовых дорог риски еще выше. Поэтому дождь лучше переждать в отведенном для этого месте, а если вы решили продолжать движение, делайте это на гарантированно безопасной скорости и соблюдая дистанцию, заключил Васильев.
