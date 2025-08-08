https://ria.ru/20250808/opasnost-2034043219.html

Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь

Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь

2025-08-08

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Управление автомобилем в дождь таит в себе подвохи и может быть опасным, если не владеть нужной техникой вождения, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, даже при первых каплях дождя лучше снизить скорость и отказаться от резких маневров. Если дождь усилится, появляется риск аквапланирования, когда сцепление с дорогой теряется. Как правило, такое случается на скорости 60 километров в час и выше при глубине водяного покрова от полутора сантиметров."Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля", — предупредил аналитик.В этом случае любые экстренные торможения и маневры становятся очень опасными, особенно в условиях плохой видимости, ведь управляемость авто снижается. Для грунтовых дорог риски еще выше. Поэтому дождь лучше переждать в отведенном для этого месте, а если вы решили продолжать движение, делайте это на гарантированно безопасной скорости и соблюдая дистанцию, заключил Васильев.

