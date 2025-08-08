https://ria.ru/20250808/oon-2034241517.html

ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа

ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025

ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа

08.08.2025

в мире

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа — 2025

ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого запроса не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, отвечая на вопрос РИА Новости. "Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог", – сказала она, отвечая на вопрос агентства. "Двери всегда открыты", – добавила Тремблей.

в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025