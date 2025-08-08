https://ria.ru/20250808/oon-2034241517.html
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T20:55:00+03:00
2025-08-08T20:55:00+03:00
2025-08-08T20:55:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого запроса не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, отвечая на вопрос РИА Новости. "Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог", – сказала она, отвечая на вопрос агентства. "Двери всегда открыты", – добавила Тремблей.
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034201665.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
ООН готова предоставить офис в Нью-Йорке для переговоров Путина и Трампа