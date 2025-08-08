Рейтинг@Mail.ru
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
20:55 08.08.2025
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа
ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого запроса не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, отвечая на вопрос РИА Новости. "Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог", – сказала она, отвечая на вопрос агентства. "Двери всегда открыты", – добавила Тремблей.
в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
ООН готова предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа

ООН готова предоставить офис в Нью-Йорке для переговоров Путина и Трампа

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН готова предоставить штаб-квартиру Организации в Нью-Йорке как площадку для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но такого запроса не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я не думаю, что это тот вариант, который рассматривают те, кто планирует встретиться, но, конечно, мы поощряем диалог", – сказала она, отвечая на вопрос агентства.
"Двери всегда открыты", – добавила Тремблей.
Вид на город Рим - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СМИ: Россия выступила против проведения встречи Путина и Трампа в Риме
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
 
 
