https://ria.ru/20250808/oon-2034235502.html

В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе

В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе - РИА Новости, 08.08.2025

В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе

Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T20:05:00+03:00

2025-08-08T20:05:00+03:00

2025-08-08T20:05:00+03:00

в мире

израиль

пакистан

оон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960081800_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_f65826f7b9486e23088db423a15befad.jpg

ООН, 8 авг – РИА Новости. Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при всемирной организации. "Экстренное заседание запланировано на завтра (субботу 9 августа – ред.) на 15.00 (22.00 мск)", – сказали в постпредстве. В четверг Израиль заявил, что намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства".

https://ria.ru/20250808/genotsid-2034162720.html

израиль

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, пакистан, оон, совет безопасности оон