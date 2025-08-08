Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
20:05 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/oon-2034235502.html
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
2025-08-08T20:05:00+03:00
2025-08-08T20:05:00+03:00
в мире
израиль
пакистан
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960081800_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_f65826f7b9486e23088db423a15befad.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при всемирной организации. "Экстренное заседание запланировано на завтра (субботу 9 августа – ред.) на 15.00 (22.00 мск)", – сказали в постпредстве. В четверг Израиль заявил, что намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства".
https://ria.ru/20250808/genotsid-2034162720.html
израиль
пакистан
в мире, израиль, пакистан, оон, совет безопасности оон
В мире, Израиль, Пакистан, ООН, Совет Безопасности ООН
ООН, 8 авг – РИА Новости. Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при всемирной организации.
"Экстренное заседание запланировано на завтра (субботу 9 августа – ред.) на 15.00 (22.00 мск)", – сказали в постпредстве.
В четверг Израиль заявил, что намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства".
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции назвали геноцидом действия Израиля в Газе
Вчера, 15:31
 
Заголовок открываемого материала