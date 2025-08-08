https://ria.ru/20250808/oon-2034235502.html
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе - РИА Новости, 08.08.2025
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при...
ООН, 8 авг – РИА Новости. Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с планами Израиля по Газе запланировано на 22.00 мск субботы, сообщили в пятницу РИА Новости в миссии Пакистана при всемирной организации. "Экстренное заседание запланировано на завтра (субботу 9 августа – ред.) на 15.00 (22.00 мск)", – сказали в постпредстве. В четверг Израиль заявил, что намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства".
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
Экстренное заседание Совбеза ООН по Газе запланировано на 22.00 мск субботы