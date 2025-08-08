https://ria.ru/20250808/oon-2034223606.html

СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время

СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время - РИА Новости, 08.08.2025

СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время

СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T18:39:00+03:00

2025-08-08T18:39:00+03:00

2025-08-08T18:39:00+03:00

в мире

израиль

палестина

совет безопасности оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 8 авг – РИА Новости. СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. В четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всем сектором Газа, чтобы обеспечить "периметр безопасности" и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Есть ряд стран, которые заявляют, что они хотели бы, чтобы заседание состоялось сегодня днем... мы рассматриваем все варианты, включая возможность проведения заседания завтра днем, то есть, в субботу", – сказал Мансур журналистам.

https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, совет безопасности оон, оон