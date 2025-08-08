Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/oon-2034223606.html
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время - РИА Новости, 08.08.2025
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время
СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:39:00+03:00
2025-08-08T18:39:00+03:00
в мире
израиль
палестина
совет безопасности оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. В четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всем сектором Газа, чтобы обеспечить "периметр безопасности" и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Есть ряд стран, которые заявляют, что они хотели бы, чтобы заседание состоялось сегодня днем... мы рассматриваем все варианты, включая возможность проведения заседания завтра днем, то есть, в субботу", – сказал Мансур журналистам.
https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, совет безопасности оон, оон
В мире, Израиль, Палестина, Совет Безопасности ООН, ООН
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время

СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в пятницу или субботу

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 8 авг – РИА Новости. СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур.
В четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всем сектором Газа, чтобы обеспечить "периметр безопасности" и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Есть ряд стран, которые заявляют, что они хотели бы, чтобы заседание состоялось сегодня днем... мы рассматриваем все варианты, включая возможность проведения заседания завтра днем, то есть, в субботу", – сказал Мансур журналистам.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем
Вчера, 10:18
 
В миреИзраильПалестинаСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала