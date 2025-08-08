https://ria.ru/20250808/oon-2034223606.html
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время
ООН, 8 авг – РИА Новости. СБ ООН на фоне решения Израиля взять под контроль Газу может провести экстренное заседание позднее в пятницу или субботу, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной Организации Рияд Мансур. В четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всем сектором Газа, чтобы обеспечить "периметр безопасности" и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Есть ряд стран, которые заявляют, что они хотели бы, чтобы заседание состоялось сегодня днем... мы рассматриваем все варианты, включая возможность проведения заседания завтра днем, то есть, в субботу", – сказал Мансур журналистам.
