В️ Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В️ Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.08.2025

В️ Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнила Росавиация.

