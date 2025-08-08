https://ria.ru/20250808/ogranicheniya-2034105991.html
В️ Геленджике ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнила Росавиация.
