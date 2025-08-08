Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 08.08.2025 (обновлено: 14:27 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ograblenie-2034080440.html
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:39:00+03:00
2025-08-08T14:27:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034080978_0:350:855:831_1920x0_80_0_0_8f97272940ae5ae87297dc6fd4794c8d.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура."По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", — сказали в ведомстве.До этого пресс-служба московского главка МВД сообщила о нападении на государственное учреждение и похищении крупной суммы. Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранительных органов и взяли на контроль установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988771420.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034080978_0:190:855:831_1920x0_80_0_0_2921dcd2a420a6f81ca7efa5a7c232b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы

Грабители похитили почти 5 млн руб из отделения почты на юге Москвы

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramНа месте ограбления отделения почты на юге Москвы
На месте ограбления отделения почты на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
На месте ограбления отделения почты на юге Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура.
"По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", — сказали в ведомстве.
До этого пресс-служба московского главка МВД сообщила о нападении на государственное учреждение и похищении крупной суммы. Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.
В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранительных органов и взяли на контроль установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Появились подробности ограбления банка в Новосибирске
12 декабря 2024, 11:46
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала