Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура."По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", — сказали в ведомстве.До этого пресс-служба московского главка МВД сообщила о нападении на государственное учреждение и похищении крупной суммы. Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранительных органов и взяли на контроль установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

