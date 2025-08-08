https://ria.ru/20250808/ograblenie-2034080440.html
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура."По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", — сказали в ведомстве.До этого пресс-служба московского главка МВД сообщила о нападении на государственное учреждение и похищении крупной суммы. Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранительных органов и взяли на контроль установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.
Прокуратура сообщила подробности ограбления почты на юге Москвы
Грабители похитили почти 5 млн руб из отделения почты на юге Москвы
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Грабители забрали из отделения почты на юге Москвы почти пять миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура
"По предварительным данным, утром в отделение почты на улице Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 миллиона рублей", — сказали в ведомстве.
До этого пресс-служба московского главка МВД
сообщила о нападении на государственное учреждение и похищении крупной суммы. Полицейские устанавливают личности и разыскивают грабителей.
В прокуратуре добавили, что координируют работу правоохранительных органов и взяли на контроль установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.