В Одессе уничтожили крупный склад с оружием
В Одессе уничтожили крупный склад с оружием - РИА Новости, 08.08.2025
В Одессе уничтожили крупный склад с оружием
Крупный склад с оружием, возможно, ракетами, уничтожен в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Крупный склад с оружием, возможно, ракетами, уничтожен в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Что касается прилетов в Одессу... Уничтожен большой склад с оружием, говорят, с ракетами", - рассказал Лебедев.
