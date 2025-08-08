https://ria.ru/20250808/odessa-2034071157.html

В Одессе уничтожили крупный склад с оружием

В Одессе уничтожили крупный склад с оружием - РИА Новости, 08.08.2025

В Одессе уничтожили крупный склад с оружием

Крупный склад с оружием, возможно, ракетами, уничтожен в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T08:20:00+03:00

2025-08-08T08:20:00+03:00

2025-08-08T08:20:00+03:00

в мире

одесса

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Крупный склад с оружием, возможно, ракетами, уничтожен в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Что касается прилетов в Одессу... Уничтожен большой склад с оружием, говорят, с ракетами", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20250808/odessa-2034070815.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, сергей лебедев