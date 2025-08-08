https://ria.ru/20250808/odessa-2034070815.html

В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пункт временной дислокации с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми", — рассказал он.Лебедев добавил, что в Одессе также уничтожили крупный склад с оружием, возможно, ракетами.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в столице региона. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

