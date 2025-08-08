Рейтинг@Mail.ru
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 08.08.2025 (обновлено: 08:34 08.08.2025)
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пункт временной дислокации с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми", — рассказал он.Лебедев добавил, что в Одессе также уничтожили крупный склад с оружием, возможно, ракетами.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в столице региона. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
В Одессе ударили по пункту дислокации наёмников из стран НАТО

Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в пункт временной дислокации с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми", — рассказал он.
Лебедев добавил, что в Одессе также уничтожили крупный склад с оружием, возможно, ракетами.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в столице региона.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
