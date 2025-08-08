https://ria.ru/20250808/odessa-2034070815.html
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 08.08.2025
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T08:17:00+03:00
2025-08-08T08:17:00+03:00
2025-08-08T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
сергей лебедев
нато
украина
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пункт временной дислокации с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми", — рассказал он.Лебедев добавил, что в Одессе также уничтожили крупный склад с оружием, возможно, ракетами.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в столице региона. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250624/podpole-2025015900.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, сергей лебедев, нато, украина, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Сергей Лебедев, НАТО, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
В Одессе ударили по пункту дислокации наёмников из стран НАТО