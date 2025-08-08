https://ria.ru/20250808/obstrely-2034046153.html

Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двенадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 14 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Управление не приводит данных о пострадавших за минувшие сутки, однако сообщает о ранении одного мирного жителя в населенном пункте Новотроицкое 2 августа и еще одного - в населенном пункте Красная Поляна 6 августа. За предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.

