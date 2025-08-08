Посол ОАЭ назвал визит президента страны в Россию важным этапом
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Визит шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию стал важным этапом в развитии отношений между Абу-Даби и Москвой, заявил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
"Визит Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, в Российскую Федерацию - важный этап в развитии двусторонних отношений между ОАЭ и Россией, который воплощает стратегический характер партнерства между двумя дружественными странами", - говорится в поступившей в распоряжение РИА Новости статье посла ОАЭ в РФ.
По его мнению, визит президента ОАЭ в Россию отражает стремление ОАЭ к укреплению международного партнерства,
"Экономическое сотрудничество между ОАЭ и Россией непрерывно развивается. Товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг примерно 11,5 миллиарда долларов, а туризм между ОАЭ и Россией представляет собой не просто туристические поездки, но отражение прочных человеческих и культурных отношений", - заявил посол.
Он напомнил, что соглашение о партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС "прокладывает путь для расширения внутренней торговли и позволяет предпринимателям и компаниям расширять свой бизнес на глобальном уровне".
"Объем двусторонней торговли не нефтяного сектора между ОАЭ и странами Евразийского экономического союза вырос на 27% в 2024 году, достигнув 29 миллиардов долларов США, при этом товарооборот между двумя сторонами увеличился более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что отражает конструктивное сотрудничество, объединяющее ОАЭ и государства-члены Евразийского экономического союза", - заключил посол.
