Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/novgorod-2034114155.html
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС - РИА Новости, 08.08.2025
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС
Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 9 сентября арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:13:00+03:00
2025-08-08T12:13:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 9 сентября арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Постановлением Московского районного суда Парамонову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе. По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения. По данным следствия, за 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.
https://ria.ru/20250808/eks-rektor-2034060965.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС

Суд продлил арест экс-директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Парамонова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 9 сентября арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Постановлением Московского районного суда Парамонову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе.
По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.
По данным следствия, за 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям
05:42
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала