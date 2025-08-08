https://ria.ru/20250808/novgorod-2034114155.html
В Нижнем Новгороде продлили арест экс-директора филиала РАНХиГС
2025-08-08T12:13:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 9 сентября арест задержанного по делу о получении взяток бывшего директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Постановлением Московского районного суда Парамонову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 сентября 2025 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе. По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения. По данным следствия, за 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Парамонов был задержан 12 марта, 13 марта его поместили под стражу.
