Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть - РИА Новости, 08.08.2025
19:42 08.08.2025 (обновлено: 19:43 08.08.2025)
Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Если Индия все же откажется от российской нефти, другие поставщики не будут предоставлять дисконты, а, напротив, поднимут цены, то это приведет к общемировому росту котировок, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена. "Если предположить, что Индия по политическим мотивам полностью откажется от импорта из России, я в этот сценарий по-прежнему не верю, но если предположить так, то у других поставщиков будет очень серьезный соблазн не снижать цены, а, наоборот, повышать их для Индии. Тем более, что у них будет для этого и повод в виде сокращения предложения со стороны России... То есть они попробуют отыграть это в ценах на нефть и на эталонные сорта, и на свои сорта. Поэтому для Индии потеря российского экспорта однозначно означает повышение цен", - сказал Белогорьев. При этом, по словам эксперта, для Индии будет критичнее даже не потеря дисконтов из-за отказа от импорта российской нефти, а именно общемировой рост цен. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Если Индия все же откажется от российской нефти, другие поставщики не будут предоставлять дисконты, а, напротив, поднимут цены, то это приведет к общемировому росту котировок, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена.
"Если предположить, что Индия по политическим мотивам полностью откажется от импорта из России, я в этот сценарий по-прежнему не верю, но если предположить так, то у других поставщиков будет очень серьезный соблазн не снижать цены, а, наоборот, повышать их для Индии. Тем более, что у них будет для этого и повод в виде сокращения предложения со стороны России... То есть они попробуют отыграть это в ценах на нефть и на эталонные сорта, и на свои сорта. Поэтому для Индии потеря российского экспорта однозначно означает повышение цен", - сказал Белогорьев.
При этом, по словам эксперта, для Индии будет критичнее даже не потеря дисконтов из-за отказа от импорта российской нефти, а именно общемировой рост цен.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
Вчера, 13:53
 
