Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть
Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть - РИА Новости, 08.08.2025
Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть
Если Индия все же откажется от российской нефти, другие поставщики не будут предоставлять дисконты, а, напротив, поднимут цены, то это приведет к общемировому... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:42:00+03:00
2025-08-08T19:42:00+03:00
2025-08-08T19:43:00+03:00
экономика
индия
россия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Если Индия все же откажется от российской нефти, другие поставщики не будут предоставлять дисконты, а, напротив, поднимут цены, то это приведет к общемировому росту котировок, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена. "Если предположить, что Индия по политическим мотивам полностью откажется от импорта из России, я в этот сценарий по-прежнему не верю, но если предположить так, то у других поставщиков будет очень серьезный соблазн не снижать цены, а, наоборот, повышать их для Индии. Тем более, что у них будет для этого и повод в виде сокращения предложения со стороны России... То есть они попробуют отыграть это в ценах на нефть и на эталонные сорта, и на свои сорта. Поэтому для Индии потеря российского экспорта однозначно означает повышение цен", - сказал Белогорьев. При этом, по словам эксперта, для Индии будет критичнее даже не потеря дисконтов из-за отказа от импорта российской нефти, а именно общемировой рост цен. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
индия
россия
сша
Эксперт оценил вероятность роста общемировых цен на нефть
Белогорьев: отказ Индии от российской нефти приведет к росту мировых цен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Если Индия все же откажется от российской нефти, другие поставщики не будут предоставлять дисконты, а, напротив, поднимут цены, то это приведет к общемировому росту котировок, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Если предположить, что Индия по политическим мотивам полностью откажется от импорта из России, я в этот сценарий по-прежнему не верю, но если предположить так, то у других поставщиков будет очень серьезный соблазн не снижать цены, а, наоборот, повышать их для Индии. Тем более, что у них будет для этого и повод в виде сокращения предложения со стороны России... То есть они попробуют отыграть это в ценах на нефть и на эталонные сорта, и на свои сорта. Поэтому для Индии потеря российского экспорта однозначно означает повышение цен", - сказал Белогорьев.
При этом, по словам эксперта, для Индии будет критичнее даже не потеря дисконтов из-за отказа от импорта российской нефти, а именно общемировой рост цен.
подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.