Рейтинг@Mail.ru
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 08.08.2025 (обновлено: 09:34 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/neft-2034079653.html
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня - РИА Новости, 08.08.2025
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:33:00+03:00
2025-08-08T09:34:00+03:00
нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
https://ria.ru/20250808/neft-2033792986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нефть, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, цены на нефть, экономика
Нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Экономика
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня

Цена нефти марки Brent опустилась до $66 за баррель впервые с 6 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Болевая точка. Россия нашла слабое место США
08:00
 
НефтьСитуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала