Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня - РИА Новости, 08.08.2025
Цена на нефть опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют
2025-08-08T09:33:00+03:00
2025-08-08T09:33:00+03:00
2025-08-08T09:34:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
