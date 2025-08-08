https://ria.ru/20250808/neft-2033792986.html

Болевая точка. Россия нашла слабое место США

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на энергетические санкции и угрозу их ужесточения, Россия наращивает нефтедобычу. Это делается в рамках стратегии ОПЕК+, а в сентябре картель рассмотрит возможность увеличения продаж. Однако вторичные пошлины Трампа способны помешать Москве занять намеченную долю рынка.Все по плануОПЕК+ продолжает отвоевывать нефтяной рынок: страны постепенно сворачивают добровольные ограничения, введенные для поддержания цен. Текущее состояние, стабильные перспективы рынка и мировой экономики позволили отказаться от сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится на сайте организации.В воскресенье восьмерка стран ассоциации (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решила продолжить наращивать добычу сырья в сентябре — еще на 548 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, без учета графика компенсации Москва сможет увеличить добычу до 9,449 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия — до 9,976 миллиона; Ирак — до 4,22 миллиона; ОАЭ — до 3,375 миллиона; Кувейт — до 2,548 миллиона; Казахстан — до 1,55 миллиона; Алжир — до 959 тысяч; Оман — до 801 тысячи.При этом добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в день действуют до конца 2026-го. Их судьбу обсудят на встрече 7 сентября, и на этот раз повышение под большим вопросом, считают эксперты.С одной стороны, страны ОПЕК+ уже договорились о том, что будут возвращать все сокращенные объемы, и должны закрепить это решение на встрече в сентябре, отмечает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.С другой — восстановление объемов началось весной вместе с открытием автомобильного сезона, и логично было бы сбавить темп вместе с его завершением, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков."Более того, ОПЕК+ четко указывает, что постепенное снятие дополнительных добровольных ограничений на добычу может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменений на рынке. С учетом того что решение об увеличении добычи принято на фоне геополитической нестабильности и давления со стороны США, маловероятно, что на следующей встрече договорятся о дальнейшем наращивании", — говорит политолог, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.Не без трудностейОт позиции Штатов будет зависеть многое, уверен эксперт. Вторичные пошлины, обещанные Трампом, усилят давление на российскую нефть, что потенциально приведет к снижению спроса, возможна корректировка в сторону заморозки квот.Напомним, в середине июля президент США потребовал от Москвы урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней и пригрозил не только обложить 100-процентными пошлинами российские товары, но и ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоресурсы. Далее объявил, что сокращает этот срок до десяти-двенадцати дней.При этом Вашингтон заинтересован в максимальном расширении собственного влияния на мировом сырьевом рынке. В рамках торгового соглашения Трамп обязал Европу увеличить закупки американских энергоносителей до небывалых 750 миллиардов долларов за три года.На прошлой неделе Штаты заключили торговое соглашение с Пакистаном и пообещали помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" страны.Дели, как одному из крупнейших импортеров черного золота, Вашингтон пригрозил дополнительными штрафами за сотрудничество с Москвой. "Индия закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <...> По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", — написал Трамп в соцсети Truth Social."Теоретически, Индия может заместить поставки нефти из России, но индийским НПЗ эта замена экономически невыгодна, так как российскую нефть они приобретают с большой скидкой, а сырье из других стран придется покупать по рыночной цене. Поэтому, несмотря на угрозы, отношения между странами продолжают развиваться", — объясняет Бунина.Это блеф?Впрочем, аналитики не думают, что Белый дом реализует заявленную стратегию. Даже если пошлины формально введут, их фактическое применение будет сопряжено со значительными сложностями. История показывает, что подобные угрозы часто смягчаются или откладываются в процессе переговоров, отмечает Матюшенков. Более того, введение жестких мер против Индии и Китая может нанести ущерб американской экономике, зависимой от импорта из этих стран, что делает такие шаги маловероятными в долгосрочной перспективе."К тому же за последние годы позиция Трампа по торговым вопросам неоднократно менялась, часто в зависимости от внутренней политической конъюнктуры. Его угрозы следует рассматривать как тактические рычаги давления, а не как стабильную долгосрочную политику", — добавляет эксперт.В любом случае, поставки не просядут — изменится только логистика, соглашаются специалисты. Вероятно, экспорт будет осуществляться с помощью теневого флота, который уже доказал эффективность. "Россия не просто выдерживает санкционное давление — она адаптируется и укрепляет свои позиции на глобальном энергетическом рынке", — говорит Матюшенков.Что касается дальнейшего восстановления объемов добычи, ОПЕК+ будет исходить из рыночной конъюнктуры, а не из интересов Вашингтона. И судя по текущей динамике, на встрече 7 сентября наращивание добычи маловероятно — скорее, квоты оставят на достигнутом уровне. А в случае обострения геополитической обстановки нефтедобытчики могут даже рассмотреть вариант сокращения добычи в качестве защитной меры от ценовых колебаний.

