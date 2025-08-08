Рейтинг@Mail.ru
02:15 08.08.2025 (обновлено: 11:18 08.08.2025)
Россиян предупредили о важности проверки личного кабинета налогоплательщика
Новые полномочия налоговых органов по взысканию недоимок, которые вступят в силу с 1 ноября, вынуждают граждан следить за состоянием личного кабинета... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новые полномочия налоговых органов по взысканию недоимок, которые вступят в силу с 1 ноября, вынуждают граждан следить за состоянием личного кабинета налогоплательщика, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.Он напомнил, что утвержденная недавно новая редакция статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации больше не предполагает обязательного обращения в суд для взыскания с физлица налоговой задолженности. Речь идет о случаях, когда граждане обязаны уплачивать налог самостоятельно — например, при сдаче имущества в аренду.Оспорить неожиданное взыскание можно, отследив налоговое уведомление в личном кабинете и вовремя направив возражения в налоговый орган."Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа", — заключил адвокат.
россия, общество, артемий куприянов, адвокатское бюро "куприянов, кириллова и партнеры", налоги
Россия, Общество, Артемий Куприянов, Адвокатское бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры", Налоги
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Мобильное приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новые полномочия налоговых органов по взысканию недоимок, которые вступят в силу с 1 ноября, вынуждают граждан следить за состоянием личного кабинета налогоплательщика, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов.
Он напомнил, что утвержденная недавно новая редакция статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации больше не предполагает обязательного обращения в суд для взыскания с физлица налоговой задолженности. Речь идет о случаях, когда граждане обязаны уплачивать налог самостоятельно — например, при сдаче имущества в аренду.
Оспорить неожиданное взыскание можно, отследив налоговое уведомление в личном кабинете и вовремя направив возражения в налоговый орган.
"Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа", — заключил адвокат.
РоссияОбществоАртемий КуприяновАдвокатское бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры"Налоги
 
 
