Рейтинг@Mail.ru
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034254865.html
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек - РИА Новости, 08.08.2025
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек
Двенадцать человек, в том числе один ребенок, по уточненным данным, пострадали после обрыва канатки в Нальчике, шестеро из них госпитализированы, один в тяжелом РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:15:00+03:00
2025-08-08T23:15:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034227567_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f01516574348e15b31be13ad1ceff67.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, по уточненным данным, пострадали после обрыва канатки в Нальчике, шестеро из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. По информации минздрава, состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что восемь человек были доставлены для осмотра в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое отпущены домой. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250808/obryv-2034248741.html
нальчик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034227567_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_32135a33ae78a5576c8eca811f43b328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек

Минздрав: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramРеанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Реанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Реанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, по уточненным данным, пострадали после обрыва канатки в Нальчике, шестеро из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии.
"В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что восемь человек были доставлены для осмотра в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое отпущены домой. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Момент обрыва троса канатной дороги - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
Вчера, 21:57
 
ПроисшествияНальчикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала