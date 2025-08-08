https://ria.ru/20250808/nalchik-2034254865.html

При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек

НАЛЬЧИК, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, по уточненным данным, пострадали после обрыва канатки в Нальчике, шестеро из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. По информации минздрава, состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что восемь человек были доставлены для осмотра в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое отпущены домой. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

