В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги

В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги - РИА Новости, 08.08.2025

В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги

Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике, один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации, сообщил минздрав... РИА Новости, 08.08.2025

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике, один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "В РКБ г. Нальчик доставлены восемь человек, в том числе двое детей, два человека, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации. В РКБ остаются шесть человек, в том числе один ребенок. С пострадавшими работают два психолога ГУ МЧС России по КБР", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шесть упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. Следственное управление СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

