https://ria.ru/20250808/nalchik-2034249991.html
В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги
В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги - РИА Новости, 08.08.2025
В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги
Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике, один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации, сообщил минздрав... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:06:00+03:00
2025-08-08T22:06:00+03:00
2025-08-08T22:10:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576b5c1404d40b67c60d728107d2e6bb.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике, один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "В РКБ г. Нальчик доставлены восемь человек, в том числе двое детей, два человека, в том числе один ребенок, отказались от госпитализации. В РКБ остаются шесть человек, в том числе один ребенок. С пострадавшими работают два психолога ГУ МЧС России по КБР", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шесть упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие - приезжие из других регионов. Следственное управление СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034233363.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1f9709f04d9af2d221333c62133dd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике двое детей попали в больницу после обрыва канатной дороги
Минздрав КБР: двое детей доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике