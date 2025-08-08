Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034248577.html
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги - РИА Новости, 08.08.2025
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги
Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике, все они живы, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:55:00+03:00
2025-08-08T21:55:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576b5c1404d40b67c60d728107d2e6bb.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике, все они живы, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. "Всего 13 человек сняли с канатных кресел. Шесть человек упали на твердую поверхность, четыре человека упало в воду (часть пути канатной дороги проходит над небольшим искусственным озером в курортной зоне Нальчика – ред)… Проводится обследование дна озера водолазами МЧС России, однако мы уверены на 99%, что там никого нет, потому что камеры посмотрели. На камерах видно, что в воду упали четыре человека, все четверо живы, все были на берегу", - сказал Надежин на оперативном совещании, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале главы КБР. Он уточнил, что всего в 76 креслах на канатной дороге находились 23 человека. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, 13 человек были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Позже минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что всего пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250108/kran-1992850982.html
россия
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1f9709f04d9af2d221333c62133dd6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нальчик, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нальчик, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги

МЧС: после обрыва канатной дороги в Нальчике четыре человека упали в воду

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramЭвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике, все они живы, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.
"Всего 13 человек сняли с канатных кресел. Шесть человек упали на твердую поверхность, четыре человека упало в воду (часть пути канатной дороги проходит над небольшим искусственным озером в курортной зоне Нальчика – ред)… Проводится обследование дна озера водолазами МЧС России, однако мы уверены на 99%, что там никого нет, потому что камеры посмотрели. На камерах видно, что в воду упали четыре человека, все четверо живы, все были на берегу", - сказал Надежин на оперативном совещании, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале главы КБР.
Он уточнил, что всего в 76 креслах на канатной дороге находились 23 человека.
Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, 13 человек были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Позже минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что всего пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В КБР грузоподъемный кран упал в 50-метровое ущелье
8 января, 20:50
 
ПроисшествияРоссияНальчикКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала