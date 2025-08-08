https://ria.ru/20250808/nalchik-2034248577.html
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике, все они живы, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. "Всего 13 человек сняли с канатных кресел. Шесть человек упали на твердую поверхность, четыре человека упало в воду (часть пути канатной дороги проходит над небольшим искусственным озером в курортной зоне Нальчика – ред)… Проводится обследование дна озера водолазами МЧС России, однако мы уверены на 99%, что там никого нет, потому что камеры посмотрели. На камерах видно, что в воду упали четыре человека, все четверо живы, все были на берегу", - сказал Надежин на оперативном совещании, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале главы КБР. Он уточнил, что всего в 76 креслах на канатной дороге находились 23 человека. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, 13 человек были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Позже минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что всего пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
