https://ria.ru/20250808/nalchik-2034244015.html
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности - РИА Новости, 08.08.2025
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога на протяжении 20 лет находится в частной собственности, сообщил мэр города Таймураз Ахохов. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:12:00+03:00
2025-08-08T21:12:00+03:00
2025-08-08T21:12:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576b5c1404d40b67c60d728107d2e6bb.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога на протяжении 20 лет находится в частной собственности, сообщил мэр города Таймураз Ахохов. "Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник - ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", директор - Виндижева. Были потом регистрационные действия, но собственник все 20 лет один и тот же", - сказал Ахохов на оперативном совещании, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале главы КБР Казбека Кокова. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Позже минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что всего пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034233363.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034229175_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1f9709f04d9af2d221333c62133dd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога 20 лет находится в частной собственности