Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности

Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности

2025-08-08T21:12:00+03:00

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога на протяжении 20 лет находится в частной собственности, сообщил мэр города Таймураз Ахохов. "Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник - ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", директор - Виндижева. Были потом регистрационные действия, но собственник все 20 лет один и тот же", - сказал Ахохов на оперативном совещании, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале главы КБР Казбека Кокова. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Позже минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что всего пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

