В Нальчике завершили работы на месте обрыва канатной дороги - РИА Новости, 08.08.2025
19:40 08.08.2025 (обновлено: 21:39 08.08.2025)
В Нальчике завершили работы на месте обрыва канатной дороги
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на канатке находился 21 человек, шесть из них доставлены в больницу, 13 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в городе Нальчик завершены. Всего на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарной-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек. Шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения" - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, погибших нет. На месте работали 34 человека и девять единиц техники. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту обрыва канатки."По результатам проверки будет дана оценка деятельности хозяйствующего субъекта, а также работе контрольно-надзорных органов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Ранее региональное МЧС РФ сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По предварительным данным главы КБР Казбека Кокова, пострадали пять человек, погибших нет.
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на канатке находился 21 человек, шесть из них доставлены в больницу, 13 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в городе Нальчик завершены. Всего на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарной-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек. Шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения" - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, погибших нет. На месте работали 34 человека и девять единиц техники.
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту обрыва канатки.
"По результатам проверки будет дана оценка деятельности хозяйствующего субъекта, а также работе контрольно-надзорных органов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее региональное МЧС РФ сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По предварительным данным главы КБР Казбека Кокова, пострадали пять человек, погибших нет.
