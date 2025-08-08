Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике - РИА Новости, 08.08.2025
19:21 08.08.2025
Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
происшествия
нальчик
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алексей кузнецов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как сообщало МЧС, в 17.45 мск произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. "По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех - состояние средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
нальчик
россия
происшествия, нальчик, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алексей кузнецов
Происшествия, Нальчик, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Алексей Кузнецов

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramРеанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Реанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как сообщало МЧС, в 17.45 мск произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
"По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех - состояние средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Эвакуация людей с канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
ПроисшествияНальчикРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Алексей Кузнецов
 
 
Заголовок открываемого материала