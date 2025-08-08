https://ria.ru/20250808/nalchik-2034231333.html
Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
нальчик
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алексей кузнецов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как сообщало МЧС, в 17.45 мск произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. "По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех - состояние средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
нальчик
россия
