https://ria.ru/20250808/nalchik-2034231333.html

Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике - РИА Новости, 08.08.2025

Минздрав: шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:21:00+03:00

2025-08-08T19:21:00+03:00

2025-08-08T19:21:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

алексей кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034227567_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f01516574348e15b31be13ad1ceff67.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, пять из них госпитализированы, у всех - состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как сообщало МЧС, в 17.45 мск произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. "По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех - состояние средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20250808/nalchik-2034224684.html

нальчик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нальчик, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алексей кузнецов