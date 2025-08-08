Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР

https://ria.ru/20250808/nalchik-2034226179.html

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу. Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги. "В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.

