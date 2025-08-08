Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
18:53 08.08.2025
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
происшествия
нальчик
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу. Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги. "В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
нальчик
Новости
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР

Глава КБР Коков: пять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу.
Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги.
"В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
ПроисшествияНальчикКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
