Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР - РИА Новости, 08.08.2025
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:53:00+03:00
2025-08-08T18:53:00+03:00
2025-08-08T18:53:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034225151_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12d053dbd422065e631bef13965ae98b.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу. Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги. "В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
нальчик
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034225151_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8d03d28dbc722dc7a98e0f46a63ca385.jpg
Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги, заявил глава КБР
Глава КБР Коков: пять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике